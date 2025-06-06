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Antalya'nın Kaş ilçesinde asırlık 'şeker dağıtma' geleneği

Antalya'nın Kaş ilçesinde asırlık 'şeker dağıtma' geleneği Kaş'ta 1 asırdır süren "şeker dağıtma" geleneği bu yıl da tüm coşkusuyla devam etti.