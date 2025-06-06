Antalya'nın Kaş ilçesinde asırlık 'şeker dağıtma' geleneği

Bayramlarda Türkiye'nin her köşesinde ayrı bir gelenek hüküm sürüyor.
Kaş'ta 1 asırdır çocukların yüzünü güldüren "şeker dağıtma" geleneği de bunlardan biri.
Antalya'nın Kaş ilçesinde 1 asırdır yaşatılan arife günlerine özgü "şeker dağıtma" geleneği kapsamında çocuklara şeker, çikolata ve harçlık dağıtıldı.
MAHALLE MEYDANINDA TOPLANDILAR
Yaklaşık 1.000 kişinin yaşadığı Sütleğen Mahallesi'nde, "şeker dağıtma" adı verilen gelenek kapsamında vatandaşlar, mahalle meydanında bir araya geldi.
ÇOCUKLAR ŞEKER İÇİN SIRAYLA GİRDİ
Sıraya dizilen çocuklarla bayramlaşan mahalle sakinleri, onlara şeker, çikolata ve harçlık dağıttı.
Esnaf Mehmet Alıcı, mahalledeki çocukların şeker dağıtma geleneğiyle büyüdüğünü söyledi.
Alıcı, arife günü her evden çocukların şekerleri koymak için ellerindeki poşetlerle meydana geldiğini, burada adeta bir şenlik havasının yaşandığını dile getirdi.
ÇOCUKLARIN HEYECANI
Şeker dağıtılan çocuklardan Buğrahan Mucurluoğlu, bayramın gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.
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