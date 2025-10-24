Araç sahipleri dikkat: Kış gelmeden sileceklerinize bunu yapın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Araba kullanırken net bir görüş sağlamak, sürüş güvenliği açısından hayati bir önem taşıyor.

Ancak birçok sürücü, camlarının kirli veya bulaşmış olmasına rağmen yola çıkıyor ve bu durum kazalara davetiye çıkarabiliyor.

Özellikle silecekler cam üzerinde çizgiler bıraktığında, çoğu kişi mekanik bir arıza veya pahalı bir tamir gerektiğini düşünebiliyor.

Oysa uzmanlar, bu sorunun çoğunlukla sileceklerin kauçuk dudaklarındaki kir ve kalıntılardan kaynaklandığını belirtiyor.

SİLECEKLERİ TEMİZLEYİN

İlk adım olarak, silecekleri hafifçe katlayıp kirin görünür olup olmadığını kontrol edin. Silecekleri çıkararak ulaşılması zor alanlara daha rahat erişim sağlayabilirsiniz.

Ardından temiz bir bez veya çok amaçlı temizleyici ile kauçukları nazikçe silin, bez üzerinde koyu iz kalmayana kadar bu işlemi sürdürün.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli detay, hassas kauçuk dudakları sıkmamak veya yırtmamaktır.

Sileceklerin temizliğini tamamladıktan sonra, ön camı da temizleyin. Araba yıkamadan gelen yağmur, tuz, toz ve hatta balmumu gibi kalıntılar, sileceklerin çizgi çizmesine neden olabilir.

Temizliğe rağmen sorun devam ediyorsa, uzmanlar yeni bir silecek takmanın en etkili çözüm olduğunu belirtiyor.