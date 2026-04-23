Aracınızdaki minik yanıkların kaynağı bakın neymiş

Aracınızda fark ettiğiniz küçük yanık izleri sizi şoke etmesin.

İnanılmaz dikkatli olsanız bile, başınıza gelebilir. Sebebi ise "sıcaklık"...

Özellikle sıcak havalarda araç içinde bırakılan bazı eşyalar, güneş ışınlarını adeta bir mercek gibi toplayarak yüksek ısı oluşturabiliyor.

Birçok sürücünün farkında olmadığı bu durum, koltuklarda, torpidoda ya da döşemelerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor.

Üstelik yalnızca maddi zarar değil, daha ciddi risklerin de habercisi olabilir.

BU EŞYALARI KONTROL EDİN

Güneş ışınları, araç içinde bırakılan bazı eşyalar sayesinde adeta bir büyüteç etkisi yaratarak yüzeylerde yüksek ısı oluşturur.

Özellikle şeffaf ve cam yüzeyli nesneler, ışığı tek bir noktada toplayarak döşemelerde ya da plastik aksamlarda yanık izlerine neden olabilir.

Su şişeleri, cam eşyalar, içecek şişeleri ve aynalar bu riskin başlıca kaynakları arasında yer alır.

Masum görünen bu nesneler, güneş altında kaldığında kısa sürede tehlikeli bir ısıya ulaşabilir.