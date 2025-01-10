Arap ülkelerinden Kangal köpeğine büyük ilgi

İHA

Yüzyıllar önce bile vahşi ve güçlü hayvanlara olan ilgileriyle bilinen Araplar; aslan, kaplan ve panter gibi yırtıcıları hem evcil hayvan hem de güç göstergesi olarak kullanıyor.

Arapların güç simgesi olarak seçtikleri bu hayvanlara bir yenisi daha eklendi: Sivas Kangal.

Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak gösterilen Kangal köpeklerine Orta Doğu ülkeleri de ilgi gösteriyor.

KANGALLAR ORTA DOĞU'DAN İLGİ GÖRÜYOR

Gücü, fiziği ve birçok yeteneği ile nam salan Kangal köpekleri, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından satın alındı.

Sıcak ve soğuk havalara kısa sürede adapte olabilen Anadolu aslanları, Orta Doğu ülkelerinde sürüleri koruma görevi üstlenecek.

Yurt dışına çıkmadan önce çeşitli testlerden geçecek olan Kangallar, mikroçip işlemlerinin akabinde Suudi Arabistan'a uğurlanacak.

SUUDİ ARABİSTAN 10 ADET KANGAL KÖPEĞİ ALDI

Sınırda bulunan askeri bölgelere de Kangal köpeği gönderdiklerini belirten yetiştirici Umut Taşdelen, “Karakteriyle, gücüyle ve üstün zekâsıyla dünyaya nam salmış Kangal çoban köpeği, son zamanlarda Arap ülkeleri tarafından oldukça rağbet görüyor. Suudi Arabistan, Katar ve Dubai'den Kangal çoban köpeklerine ciddi bir talep var.

Bu ülkelere köpeklerimizi göndermek için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Suudi Arabistan ile yaptığımız 10 tane Kangal köpeği anlaşması da devam ediyor. Milli değerlerimiz olan 10 tane Kangal çoban köpeğimiz, evrak işlemleri bittikten sonra Arabistan çöllerinde yer alacak.

"MİLLİ DEĞERLERİMİZİ TEMSİL EDECEK"

Kangal köpeklerinin yurt dışına çıkabilmesi için bazı evrakların tamamlanması gerekiyor. Kuduz testi, mikroçip gibi işlemlerin yapılması lazım. Bu tip bakımlarını yaptıktan sonra da köpeklerimizi yolcu etmeyi düşünüyoruz. Milli değerimiz Kangal köpeklerimizin orada bizleri temsil etmesi, bizleri de ayrıca gururlandırıyor. Umarım gittikleri yerde de görevlerini layıkıyla yerine getirirler, bizleri gururlandırmaya devam ederler.” diye konuştu.