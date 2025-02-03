Araştırmacılar açıkladı: İş yerinde yorgunluğu azaltmanın yolları bulundu

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Yoğun iş temposu ve artan iş yükü, çalışanların gün içinde kronik yorgunluk hissetmesine neden oluyor.

Bu durum yalnızca iş verimliliğini değil, çalışanların genel sağlığını ve motivasyonunu da olumsuz etkiliyor.

Yeni bir araştırma, iş yerinde hissedilen bu yorgunluğu hafifletmenin en etkili iki yolunu ortaya koydu.

UFAK MOLALAR VE PATRON DESTEĞİ ÖNEMLİ

ABD'de bulunan Wake Forest Üniversitesi, Virginia Commonwealth Üniversitesi ve Northeastern Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu konuda kapsamlı bir çalışma yürüttü.

İlk olarak, 44 muhasebecinin çalışma alışkanlıkları incelendi ve ardından 179 katılımcıyla kontrollü bir deney gerçekleştirildi.

Sonuçlar, ufak molalar vermenin ve yöneticilerin çalışanlara destek olmasının gün sonu yorgunluğunu azalttığını, daha iyi uyku kalitesine katkı sağladığını ve ertesi gün enerjiyi artırdığını gösterdi.

"BU İKİ MEKANİZMA ÇALIŞANLARIN RAHATLAMASINI SAĞLIYOR"

Araştırmanın yazarlarından Lindsay Andiola, mikro molaların özellikle iş yükü ağır olduğunda yorgunluğu yönetmenin basit ve uygun maliyetli bir yöntemi olduğunu vurguladı.

Ayrıca, yönetici desteğinin bu süreçte kritik bir rol oynadığını belirterek, “Bu iki mekanizma birlikte, yoğun sezonlarda veya yüksek stresli iş dönemlerinde çalışanlar için en büyük rahatlamayı sağlıyor.” dedi.

ScienceAlert’e göre, her iki yöntemi birlikte uygulamak yorgunlukla mücadelede en etkili strateji olarak öne çıkıyor.

BİR DAKİKALIK MOLA BİLE İŞ HAYATINI ETKİLEYEBİLİR

Araştırmacılar, kısa molaların sadece bir dakika sürebileceğini ve bu sürede kısa bir makale okumanın, kahve içmenin veya esneme hareketleri yapmanın bile etkili olabileceğini söylüyor.

Yönetici desteği ise çalışanlarla düzenli iletişim kurmak, yardım teklif etmek ve emeklerini takdir etmek gibi unsurları içeriyor. Uzmanlara göre, bu stratejileri benimseyen şirketler hem çalışanların refahını hem de iş kalitesini artırarak daha sürdürülebilir ve üretken bir çalışma ortamı oluşturabilir.