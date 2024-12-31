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İHA

Ardahan’da yüzleri güldüren görüntüler....

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar kategorisine alınmıştı.

Sevimlilikleri ile dikkat çeken su samurları, Ardahan da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAMERAYA POZ VERDİ

Küçük su samuru, uzun bir süre nehirde yüzerek ilerlerken daha sonra sudan çıkarak kendisini çeken vatandaşa poz verdi.

Kısa bir süre buz üstünde ilerleyen su samuru tekrar Kura Nehri’ne dalarak gözden kayboldu.