İHA

Artvin Borçka Karagöl’ü çevreleyen ağaçların sonbaharda aldığı renkler, görenleri hayran bıraktı.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıkta bulunan Karagöl; sonbaharda çam, köknar ve ladin ağaçlarının sarı, turuncu ve kırmızının çeşitli tonlarına bürünmesiyle adeta bir yağlı boya tablosunu andırıyor.

"BU BÖLGEDEN KOPMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Her yıl sonbaharda Karagöl’ü ziyaret eden öğretmen Leyla Düzcan, bölgenin güzelliğini anlatarak “Hopa’da yaşıyorum ve burada öğretmenlik yapıyorum, aynı zamanda Borçka’da da görev yaptım. Bu bölgeden kopmak mümkün değil. Karagöl her sonbaharda bizi renk cümbüşüyle karşılıyor. Doğayla iç içe huzurlu bir kaçış arayanlar için Karagöl, sonbahar aylarında mükemmel bir destinasyon.

Şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyen ziyaretçiler, hafta sonları burada kamp yapıyor, yürüyüşlerle doğanın tadını çıkarıyor. Göl üzerinde yapılan tekne turları ise Karagöl’ün güzelliklerini farklı açılardan keşfetme imkanı sunuyor." dedi.

"TABLO İÇERİSİNDE YOLCULUK YAPIYORUM GİBİ"

Karagöl’ü ilk kez ziyaret eden Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Meryem Alık ise “Mardin’de tarihi yerleri gezerken zamanda yolculuk yaptığımı hissederdim. Bugün Karagöl’e geldiğimde ise bir resim tablosu içinde yolculuk yapıyormuşum gibi hissettim. Özellikle sonbaharda renklerin geçişi şairlere ilham verecek kadar etkileyici” derken, Artvin’de üçüncü yılını geçiren bir başka öğrenci İlayda Tuğba ise “Karagöl, adeta bir ressamın elinden çıkmış gibi. Sonbaharın renkleriyle doğanın uyumu gerçekten muhteşem. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.