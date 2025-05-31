İHA

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan ev sakinleri, dışarıdan gelen sesler üzerine kapıya yöneldi.

Kapıyı açtıklarında karşılarında bir ayı bulan vatandaşlar, büyük panik yaşadı.

ÇÖP KARIŞTIRIP YEMEK ARADI

Ayının çevrede herhangi bir tedirginlik göstermeden dolaştığı, kapı önündeki tenekeleri karıştırarak yiyecek aradığı görüldü.

Ayı, çöplerden bulduğu bir yiyeceği alarak geldiği bölgeden uzaklaştı.

YETKİLİLERDEN ÖNLEM TALEP ETTİLER

Olayın ardından ev sahipleri, durumu jandarma ve ilgili yetkililere bildirerek önlem alınmasını talep etti.

Vatandaşlar, son dönemde bölgede ayıların sıkça görülmeye başladığını belirterek tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor