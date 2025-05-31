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Artvin'de ayı evin kapısına kadar geldi: Çöpleri karıştırdı

Artvin'de ayı evin kapısına kadar geldi: Çöpleri karıştırdı Şavşat ilçesine bağlı Demirci köyünde gündüz saatlerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Bir ayı, köydeki bir evin kapısına kadar gelerek çöpleri karıştırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.