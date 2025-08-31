Artvin'de baraj sularına gömülen anılarına duygusal dalış

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilip, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda enerji üretimi sürüyor.

Baraj inşası sürecinde mahalle halkı yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşınırken, ilçe merkezi ile 7 köy sular altında kaldı.

SU, BAZI NOKTALARDA ÇEKİLDİ

Baraj suyunun, bazı yerlerde çekilmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri gün yüzüne çıkıyor.

Yaz tatili için memleketine gelenler, eski anılarını hatırlıyor.

İlçede yaşayan profesyonel yüzücü Serhat İnce ise baraj gölüne dalarak serinlemenin yanı sıra hatıralarını yad ediyor.

ODADAN ODAYA YÜZEREK GEÇİYOR

Barajın çekildiği noktalara dalışlar yapan İnce, sulara gömülen evlerin içinde odadan odaya yüzerek geçiyor.

Minaresi su yüzeyine çıkan caminin üzerinden de dalış yapan Serhat İnce, dipte kalan evler arasında kulaç atıyor.

"BURASI SU ALTINDA KALAN SON BÖLGE"

Baraj gölüne dalıp, anılarını hatırlayan İnce, çok duygulandığını belirterek, şunları söyledi:

2022'de su tutan ve şimdilerde enerji üreten Yusufeli Barajı'nda, vadi içerisinde kalan ilçemiz ve köylerimiz sudan etkilenmişti. Şu anda da onlardan biri olan Çeltikdüzü köyündeyiz. Çeltikdüzü köyünde arkamda görmüş olduğunuz batık minare var. Benzerine daha önce denk gelmiş olabilirler. Burası şu anda su altında kalan son bölge.

"ÇOK DUYGUSAL ANLAR DA YAŞIYORUZ"

Buraya geldiğimizde bir yandan yüzme keyfi yaşarken, diğer yanda da çok duygusal anlar da yaşıyoruz. İyi derecede yüzücüyüm, tabi ki burada yüzmeyi kimseye tavsiye etmem. Zamanında komşuların birbirine çay içmeye gidip geldiği yerlerde, suyun içerisinde bir balkondan diğer evin camına, çatıdan odalara dalarak anıları yad ediyorum.

"ANILARIMIZI TAZELİYORUZ"

İstanbul'dan gelip, baraj gölü kenarında sular altına kalan köyüne bakan İsmail Bayraktar da, "Zaman zaman eski köyümüze gelip anılarımızı tazeliyoruz. Evimiz yolumuz, köyümüz tamamen sular altında kaldı. Burada eski hayat hiçbir şekilde olmayacak" ifadelerini kullandı.