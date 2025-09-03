Artvin'de 'Dumansız Şehir' yürüyüşü

Artvin’de sağlık çalışanları ve gönüllüler, İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürüyüş yaptı. Katılımcılar, Artvin Devlet Hastanesi kavşağında toplanarak ellerinde “Tütüne değil yaşama bağlı ol”, “Her nefes armağan, dumanla kirletme” yazılı dövizlerle Milli İrade Meydanı’na yürüdü.

VATANDAŞLARA SAĞLIK HİZMETİ TANITILDI

Meydana kurulan stantlarda, vatandaşların karbonmonoksit ve vücut kitle endeksi ölçümleri yapıldı. Sağlık personeli, sigarayı bırakma danışmanlığı, kanserde erken teşhisin önemi ve sağlıklı yaşam merkezlerinde sunulan hizmetler hakkında bilgilendirme yaptı.

VALİ ERGÜN: "ARTVİN'İN DUMANLI DAĞLARI YETER"

Vali Turan Ergün, etkinliğin sigaranın zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek için düzenlendiğini belirterek şunları söyledi:

Amacımız, tütünün zararları konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve bırakmak isteyenlere her türlü desteği sunmak. Arkadaşlarımız bu konuda başarılı oluyor. Artvin’in zaten dağları dumanlı, Artvin’e bu duman yeter; sigara dumanına gerek yok.

İl Sağlık Müdürü Yunus Arslan ise koruyucu sağlık hizmetlerini anlatmak amacıyla hafta boyunca farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.