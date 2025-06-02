Artvin'de karayolunda kayda aldığı karacaya araç çarptı

İHA

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü’nden Hopa yönüne seyreden Erol Ok’un kullandığı araç, Muratlı Barajı mevkiinde sıradışı bir olayla karşılaştı. Yolun ortasında aniden beliren bir karaca, trafiği kısa süreliğine durma noktasına getirdi.

Hayvana zarar vermemek için aracını yavaşlatan Ok, karacanın karayolunda ilerlemesini izlerken karşı yönden gelen bir sürücünün selektör yapıp kornaya basmasıyla beklenmedik bir gelişme yaşandı. Korkuya kapılan karaca, ani bir refleksle geri dönerek Erol Ok’un aracının ön camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, karaca hızla dağlık alana yönelerek gözden kayboldu.

"ARABA ÖNEMLİ DEĞİL, YETERKİ HAYVAN ZARAR GÖRMESİN"

Kazada araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından konuşan sürücü Erol Ok, yaşadığı anları şöyle anlattı:

Borçka’ya doğru ilerliyordum, bir anda yolun ortasında karaca belirdi. Dörtlüleri yaktım, yavaşladım. Karşıdan gelen araç selektör yaptı, ardından kornaya bastı. Hayvan panikleyip üzerime doğru zıpladı ve camı kırarak ormana kaçtı. Durumu fena görünmüyordu. Arabamda hasar var ama önemli değil. Yeter ki o zarar görmesin.

Yetkililer, bölgede yaban hayatının kara yollarıyla sık sık kesiştiğini hatırlatarak sürücülere dikkatli olunması çağrısında bulundu.