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İHA

Artvin'in merkez ilçesinde, Çoruh Nehri kıyısında ilginç anlar yaşandı. Nehirde kıvrılarak ilerleyen bir yılanı fark eden vatandaş, kısa süre sonra karganın suya yaklaşarak yılana saldırdığını gördü.

YILANIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Karga, gagasıyla yılana defalarca vurdu, zaman zaman onu sudan çıkarmaya çalıştı. Yılan uzaklaşmak istese de karga peşini bırakmadı. Bu doğa mücadelesi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.