Artvin'de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Yurt genelinde sıcaklıklar yükselirken, bazı bölgelerde ise sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor..
Artvin'in Yusufeli ilçesinde aniden bastıran sağanak sonrası şiddetli fırtına etkili oldu.
ÇATILAR UÇTU
Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, iş yerlerine ait masa ve sandalyeler etrafa savruldu. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan esnaf ve vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.
Esnaf, devrilme riski bulunan eşyaları güvenli alanlara taşımaya çalışırken, kimi vatandaşlar da koşarak sığınacak yer aradı.