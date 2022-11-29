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    ASKİ ilçe ilçe duyurdu! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 29 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 29.11.2022 - 10:00
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    ASKİ ilçe ilçe duyurdu! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım su kesintisi ve arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 29 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Gölbaşı İlçesi Sogulcak Mahallesi ve Mahmatlı Bahçe Mahallesi’nde 29 Kasım 2022 Salı günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Çubuk İlçesi Barbaros Mahallesi Ferda Caddesi ve Karaca Caddesi’ne bağlı sokaklarda 29 Kasım 2022 Salı günü saat 08:35 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Sincan İlçesi Temelli Malıköy ve Ihlamurkent Mahallelerinde 29 Kasım 2022 Salı günü saat 09:45 ile 12:45 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Ayaş ilçesi Sinanlı Hocasinan Mahallesi tamamında 29 Kasım 2022 Salı günü saat 10:00 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    ASKİ ilçe ilçe duyurdu! Ankara da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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