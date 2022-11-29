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ASKİ ilçe ilçe duyurdu! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ ilçe ilçe duyurdu! Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Kasım su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 29 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…