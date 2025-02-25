Avrupa ülkelerinde ortanca yaş arttı! Türkiye en genç orta yaşa sahip

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) kaynaklarına göre 2024'te Avrupa Birliği (AB) nüfusunun ortanca yaşı 44,7'ye yükseldi.

Avrupa'da ortanca yaşın en düşük olduğu ülke 34,4 ile Türkiye oldu.

İtalya ise Avrupa'da ortanca yaşın 48,7 ile en yüksek ülke olarak belirlendi.

TÜRKİYE, AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK ORTA YAŞLISI

Yaş skalaları 2024 ve 2014 olarak kıyaslandığında aradan geçen 10 yıla rağmen Türkiye Avrupa'nın en genç orta yaşı ülkesi olmayı sürdürdü.

TÜRKİYE'DE DE ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Türkiye'de ortanca yaş 2014'e 30,7 iken 2024'e ise 34,4 oldu.