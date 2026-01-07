- Ay Takvimi’ne göre saç kesimi, Ay’ın evrelerine uygun günlerde yapılırsa saçların sağlığı ve uzama hızı olumlu etkileniyor.
- 2026 Ocak ayında hızlı uzaması için 3, 4, 5, 11 ve 12 Ocak; saçı korumak için 18, 19, 20 ve 21 Ocak günleri öneriliyor.
- 7, 8, 22 ve 23 Ocak ise saç kesimi için önerilmeyen günlerdir.
Yanlış zamanda yapılan uygulamaların enerjiyi düşürdüğüne inanıldığı için, kişisel bakımda da Ay Takvimi’nden yararlanılıyor.
Özellikle saç kesimi, saç boyama ve bakım işlemlerinde Ay’ın evreleri dikkate alınıyor.
Ay’ın büyüyen, dolunay ve küçülen fazlarına göre belirlenen günlerde yapılan saç kesiminin, saçın uzama hızını ve sağlığını etkilediği düşünülüyor.
İşte Ay Takvimi 2026 Ocak ayı saç kesim günleri...
AY TAKVİMİNE GÖRE SAÇ KESİM GÜNLERİ OCAK 2026
Hızlı uzaması için:
3 Ocak 2026
4 Ocak 2026
5 Ocak 2026
11 Ocak 2026
12 Ocak 2026
Bu günlerde saç kestirmenin, saçların daha çabuk uzamasına ve canlı görünmesine katkı sağladığına inanılır.
Saçı korumak için:
18 Ocak 2026
19 Ocak 2026
20 Ocak 2026
21 Ocak 2026
Küçülen Ay dönemine denk gelen bu tarihler, özellikle kısa saç kullananlar için önerilir.
Önerilmeyen günler:
7 Ocak 2026 (Yeni Ay)
8 Ocak 2026
22 Ocak 2026
23 Ocak 2026