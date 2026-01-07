AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yanlış zamanda yapılan uygulamaların enerjiyi düşürdüğüne inanıldığı için, kişisel bakımda da Ay Takvimi’nden yararlanılıyor.

Özellikle saç kesimi, saç boyama ve bakım işlemlerinde Ay’ın evreleri dikkate alınıyor.

Ay’ın büyüyen, dolunay ve küçülen fazlarına göre belirlenen günlerde yapılan saç kesiminin, saçın uzama hızını ve sağlığını etkilediği düşünülüyor.

İşte Ay Takvimi 2026 Ocak ayı saç kesim günleri...

AY TAKVİMİNE GÖRE SAÇ KESİM GÜNLERİ OCAK 2026

Hızlı uzaması için:

3 Ocak 2026

4 Ocak 2026

5 Ocak 2026

11 Ocak 2026

12 Ocak 2026

Bu günlerde saç kestirmenin, saçların daha çabuk uzamasına ve canlı görünmesine katkı sağladığına inanılır.

Saçı korumak için:

18 Ocak 2026

19 Ocak 2026

20 Ocak 2026

21 Ocak 2026

Küçülen Ay dönemine denk gelen bu tarihler, özellikle kısa saç kullananlar için önerilir.

Önerilmeyen günler:

7 Ocak 2026 (Yeni Ay)

8 Ocak 2026

22 Ocak 2026

23 Ocak 2026