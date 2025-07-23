Ayasofya 5 yılda 40 milyon kişiyi ağırladı

Ayasofya…

Bin yılı aşkın geçmişiyle İstanbul’un kalbinde atan bir abide.

Fatih Sultan Mehmet’in fethin simgesi olarak secdeye kapandığı, minarelerinden ezanların yükseldiği bu kutsal mekan, 86 yıl süren sessizliğin ardından 24 Temmuz 2020’de yeniden asli kimliğine kavuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İMZASIYLA CAMİ STATÜSÜNE DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla cami statüsüne dönen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, sadece bir ibadethane değil, bu milletin tarihine, inancına ve medeniyetine vurulmuş mühür oldu.

Açıldığı günden bu yana İstanbul’un ruhu Ayasofya'da atıyor, dualar bu kubbede yankılanıyor.

5 YILDA 40 MİLYON ZİYARETÇİ

24 Temmuz 2020’de cuma namazıyla kapılarını ibadete açan Ayasofya-i Kebir Camii, aradan geçen 5 yılda yerli ve yabancı yaklaşık 40 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, pandemi sonrası dönemde camiye olan ilginin her yıl 10-15 milyon arası ziyaretçiye ulaştığını belirtti.

ÜST KAT TURİSTE, ALT KAT İBADETE AÇIK

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan cami, hem ibadet hem de kültürel ziyaret imkanı sunuyor.

Caminin alt katı sadece ibadete ayrılırken, üst kat Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda turistlerin ziyaretine açık tutuluyor.

Caminin alt katının Müslümanların ibadetine ayrıldığını ifade eden Arpaguş, bu şekilde ziyaret edenler ve ibadet etmek isteyenler arasındaki karmaşanın önüne geçildiği dile getirdi.

YENİDEN İLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ

İstanbul Müftüsü Arpaguş, Ayasofya’nın tarih boyunca etrafındaki medreseleriyle bir ilim yuvası olduğunu vurgulayarak, bu geleneğin yeniden canlandırıldığını söyledi.

Yeniden cami statüsünün kazanılmasının ardından söz konusu geleneği canlandırmak amacıyla çalışmalara başladıklarını aktaran Arpaguş, "İlk aşamada tefsir, hadis ve kıraat dersleri başlattık. Bugün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde her cuma hikmet dersleri, cumartesi günleri öğle vakti ise Buhari-i Şerif hadis dersleri yapılıyor." dedi.

Arpaguş ayrıca camide, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesinde belirtilen hususlara göre düzenli olarak hatimlerin okunduğunu, kandil geceleri, milli ve dini bayramlarda da özel programlar yapıldığını ve imam hatip liseleri ile ilahiyat fakülteleri işbirliğinde faaliyetler gerçekleştirildiğini anlattı.

Camide görev yapan imam ve müezzinlerin, alanlarında en yetkin kişiler arasından titizlikle seçildiğini belirten Arpaguş, "Ayasofya'daki imamlarımız hem cemaatimizin hem gelen öğrencilerin Kur'an eğitimiyle ilgileniyorlar. Müezzinlerimiz yine güzel sesleriyle okudukları gibi okutmaya çalışıyorlar. Ayasofya'nın kubbesinden, minaresinden o ilahi nidayı eksik etmemeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMAN OLMAK İSTEYENLERE YOL GÖSTERLİYOR

Arpaguş, ziyaretçilere İstanbul Müftülüğü koordinasyonunda, din görevlileri ve çok dilli rehberler aracılığıyla İslam dini ve cami mimarisi hakkında bilgi verildiğini aktardı.

Arpaguş, camiye gelen bazı ziyaretçilerin Müslüman olma talebinde bulunduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Camiyi ziyarete gelip Müslüman olmak isteyenler İstanbul Müftülüğüne yönlendiriliyor ve orada resmi ihtida töreni gerçekleştiriliyor. Törende önce İslam'ın inanç esasları anlatılıyor, ardından kelime-i şehadet getiren kişi Müslüman oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımızın farklı dillerde hazırladığı yaklaşık 20 eserden oluşan ihtida seti kendilerine hediye ediliyor. Ayrıca ihtida beratları da takdim ediliyor. Daha sonra mühtedilerin yalnız kalmaması, dini yaşantılarını sürdürebilmeleri için birimimiz iletişim kurmaya devam ediyor."

"HER YIL 10- 15 MİLYON ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR"

Arpaguş, 5 yıl önce camiye çevrilen Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen ziyaretçilerle ilgili ise şu bilgileri paylaştı:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 24 Temmuz 2020'de açılmasından itibaren gerek yurt dışından, gerekse yurt içinden ziyaret etmek ve ibadet etmek amaçlı, yerli ve yabancı ziyaretçiler bağlamında bugüne kadar yaklaşık olarak 40 milyon ziyaretçi ağırlandı. Son yıllarda, özellikle pandemi sonrası yıllarda ciddi bir rağbet var. Her yıl yaklaşık 10-15 milyon arasında bir ziyaretçiyle artık günümüzde 40 milyonu yakalamış durumdayız."