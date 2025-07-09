Ayder Yaylası’nda hem sağlık taraması hem horonla egzersiz

Rize’nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda, Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası kapsamında stant kuruldu. Yaylayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, uzmanlar eşliğinde boy ve kilo ölçümü yaptırarak vücut kitle endeksini öğrenme fırsatı buldu.

Fazla kilolu olduğu belirlenen ziyaretçiler, stant yanında oluşturulan horon halkasına katılarak hem eğlendi hem de kalori yaktı. Kampanya, eğlenceli atmosferi ve farkındalık yaratma amacıyla dikkat çekti.

"KİLONU ÖĞREN, HORONA KATIL"

Etkinliğe katılan Esra Çaykes, uygulamayı oldukça beğendiğini belirterek şunları söyledi:

Boy-kilo ölçümü yapıldığını görünce biz de merak ettik, katıldık. Sonuç biraz moral bozsa da hemen yan taraftaki horonla bu durumu eğlenceye çevirdik. Bence çok yaratıcı bir fikir.

"İDEAL KİLODAYIM, AMA HORONU DA KAÇIRMADIM"

Artvin’den gelen Melek Altınkaya ise deneyimini şöyle anlattı:

Ayder’i gezerken Sağlık Bakanlığı’nın standına denk geldim. 47 kilodan 55 kiloya çıkmışım, boyum 1.63. Yine de ideal kiloda olduğumu söylediler. Horonu çok seviyorum, hemen dahil oldum. Yaptıkları bu esprili yaklaşımı da çok beğendim.

"FAZLA KİLOSU OLANI HORONA ALIYORLAR"

Yaylayı gezen bir diğer ziyaretçi Bahar Altınkaya da etkinliğe katıldıktan sonra şu değerlendirmeyi yaptı: