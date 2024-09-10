Aydın'da Alman geline Türk usulü düğün Almanya’da yaşayan Caner Kader, bir süredir nişanlı olduğu Kim Ringwald ile hayatını memleketi Aydın’da yaptığı düğünle birleştirdi.

İHA

Aydın'da yaşayan ancak yıllar önce çalışmak için Almanya'ya giden İftariye-Ercan Kader çifti, oğlunu Alman asıllı Kim Ringwald ile evlendirdi.

Çiftin oğulları Caner Kader, Almanya’da büyümesine rağmen memleketinden ve geleneklerinden kopmadı.

Alman Kim Ringwald’e aşık olan ve evlenmek isteyen Caner, düğününü memleketi Aydın’da yaptı.

ALMAN GELİN AYAK UYDURMAKTA ZORLANMADI

Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan tarihi bir otelde Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak gerçekleştirilen düğünde, Ringwald ve Kader Aileleri davetlileri ayakta karşıladı.

Yöresel oyun havalarının da seslendirildiği düğünde Türk damat geleneklerinden ödün vermezken Alman gelin de damada ayak uydurmakta zorlanmadı.

KARŞILIKLI ZEYBEK OYNADILAR

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde davetliler Türk geleneklerine kısa sürede ayak uyduran geline para takıp genç çifte ‘mutluluk’ diledi.

Düğünde Damat Caner Kader’in annesi İftariye, babası Ercan gelin Kim Ringwald’ın annesi Klaus ve Babası Barbara ile uyum içinde sahneye çıkıp zeybek oynadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)