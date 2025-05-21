Aydın’da bu çiçeği koparmanın bedeli ağır: 557 bin TL ceza

İHA

Aydın’ın Söke ve Kuşadası ilçelerinde görülen tüylü çan çiçeği, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi’nde yer alıyor.

Bu nadir bitkiyi koparan ya da zarar verenler, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 557 bin 212 TL para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

Jandarma ekipleri hem sahada denetim yapıyor hem de vatandaşları bilgilendiriyor.

SADECE İKİ NOKTADA YETİŞİYOR

Tüylü çan çiçeği, sadece Kuşadası Dilek Yarımadası ve Söke ilçesine bağlı Eski Doğanbey Mahallesi'nde doğal olarak yetişiyor.

Endemik ve nesli tehlike altındaki bu tür, özellikle bahar aylarında doğa gezginlerinin ilgisini çekiyor.

JANDARMA ALANDA KONTROL YAPIYOR

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, bölgedeki bu bitkilerin korunması amacıyla sıkı bir kontrol yürütüyor.

Söz konusu çiçeğin zarar görmesi ya da koparılması durumunda 557 bin 212 TL’lik ceza kesiliyor.

VATANDAŞLAR TEK TEK UYARILIYOR

Jandarma ekipleri bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara hem tüylü çan çiçeği hem de orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirme yaptı.

Ziyaretçilere doğaya zarar verilmemesi gerektiğini anlatan broşürler de dağıtıldı.

'BÖYLE DEĞERLİ BİR BİTKİYİ KORUMAMIZ GEREK'

Bölgeyi sık sık gezmeye geldiğini söyleyen Mehmet Arı 'Ben buraya her baharda geliyorum. Bu çiçekleri görmek bile insanı mutlu ediyor. Böyle değerli bir bitkiyi korumamız gerektiğine inanıyorum. Cezası yüksek ama bence caydırıcı olmalı.' diyerek caydırıcı cezalara dikkat çekiyor.

Ziyaretçi Elif Karaca ise 'Burada böyle nadir bir tür olduğunu bilmiyordum. Broşür verildi, detayları öğrendik. İnsanlar çoğu zaman zarar vermiyor ama bilmedikleri için dokunabiliyorlar. Bilgilendirme önemli.' diyerek cezdan haberi olmayanları uyarıyor.

'JANDARMANIN DENETİMİ GÜVEN VERİYOR'

Bir diğer ziyaretçi Hatice Sezen ise 'Jandarma ekiplerinin burada olması güven verici. Hem çevreyi koruyorlar hem de bizi bilinçlendiriyorlar. Umarım bu çiçek türü yok olmadan gelecek nesillere aktarılır.' diyerek memnuniyetini dile getiriyor.