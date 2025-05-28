Aydın'da yaban domuzları tatilcinin çantasını kaçırdı

Aydın’da ilginç olay....
Havaların ısınmasıyla tatilciler, sahillere akın etti.
Bu kapsamda tatil için Dilek Yarımadası Milli Parkı Aydınlık Koyu mevkiini seçen 28 yaşındaki G.O. isimli kadın, denize girdi.
DOMUZLAR ÇANTASINI KAÇIRDI
G.O. denizde yüzdüğü sırada yemek arayan domuzlar sahile indi.
Domuzlar, denize yüzen kadının eşyalarını bıraktığı yere yaklaşarak çantasını ormana kaçırdı.
ÇANTAYI JANDARMA BULDU
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda arama çalışması başlattı.
Yapılan araştırma sonucu çanta, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta orman içinde bulundu.
SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
İçerisinde kişisel eşyaların yer aldığı çanta, sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.
Jandarma ekipleri, olay sonrası bölgede bulunan vatandaşları yaban hayatıyla ilgili dikkatli olmaları ve kişisel eşyalarını açıkta bırakmamaları yönünde bilgilendirdi.
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