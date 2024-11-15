İHA

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, yunuslarla yaşanan birbirinden renkli anılara bir yenisini daha ekledi. Daha önce bir kano sporcusunun yunuslarla yarıştığı ve sahil bandındaki teknelerin şamandıralarıyla oyun oynayan bir yunusun drone kameralarına yansıdığı ilçede, bu kez 10 yunusun yer aldığı büyüleyici bir sahne kaydedildi.

YUNUSLAR SÜRAT TEKNESİ İLE YARIŞTI

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ve deniz tutkunu eşi Burhan Özlemiş, ilçenin eşsiz 22 adasından biri olan Kara Ada açıklarında tekneleriyle çıktıkları deniz yolculuğunda, yunusların eşliğinde unutulmaz bir an yaşadı. Süratle ilerleyen teknenin çevresinde dolaşan, su yüzeyine sıçrayarak adeta dans eden ve zaman zaman tekneleriyle yarışan 10 yunus, hem çifte hem de teknede bulunan misafirlerine enerji dolu dakikalar yaşattı.

O ANLARI KAYDETTİLER

Yunusların suya her dalışı ve yeniden yüzeye çıkışı, Özlemiş çiftinin cep telefonuyla ölümsüzleştirildi. Sosyal medya hesaplarında bu neşeli anları paylaşan Güler Çapraz Özlemiş, yunusların canlı enerjilerinin kendilerine adeta yaşam sevinci aşıladığını dile getirdi. Özlemiş, "Teknemizin etrafında turlar atan ve sıçrayarak bizimle yarışan bu sevimli dostlar, denizin bize sunduğu en güzel armağanlardan biriydi" diyerek duygularını paylaştı.

Ayvalık’ın masmavi sularında yaşanan bu etkileyici doğa manzarası, hem bölge halkına hem de doğaseverlere denizle kurulan eşsiz bağı bir kez daha hatırlattı.