AA & Ensonhaber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli’de düzenlenen Uluslararası Aile Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, çağımızın belirsizliklerle dolu yapısına karşı aileyi merkeze alan küresel bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yaptı. Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu forumun, bu zorlu dönemde uluslararası kamuoyuna güçlü bir dayanışma mesajı verdiğini belirtti.

Dijitalleşmeden demografik değişimlere, kültürel etkileşimlerden sosyal politikalara kadar birçok başlığın ele alınacağı forumda, Göktaş aileyi tehdit eden küresel risklerin ve çözüm yollarının da masaya yatırılacağını ifade etti. En büyük temennilerinin bu diyaloğun sadece forumla sınırlı kalmayıp sürdürülebilir iş birliklerine dönüşmesi olduğunu belirtti.

"AİLE, TOPLUMUN ÖZÜ VE DAYANAK NOKTASIDIR"

Konuşmasında, ailenin insanlık tarihinin en kadim ve en güçlü kurumu olduğunun altını çizen Göktaş, “Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi aile, toplumun çelik çekirdeğidir. Onun yerini alabilecek başka bir yapı yoktur” dedi. Ancak günümüzde, modern yaşamın ve küresel ideolojik akımların aileyi ciddi biçimde sarstığını belirtti.

Özellikle bireyselliğin ve sınırsız özgürlük anlayışının öne çıktığı bu çağda, ailenin yalnızca kişisel bir tercih olarak görülmeye başlandığına dikkat çekti. Dayanışma yerine yalnızlık, bağlılık yerine geçicilik, sorumluluk yerine sınırsız seçeneklerin öne çıktığını belirterek, bu anlayışın aile kurumunu temelden sarstığını söyledi.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRME İDEOLOJİSİ VE DİJİTALLEŞME, AİLEYİ TEHDİT EDİYOR"

Bakan Göktaş, dijitalleşmenin yüz yüze iletişimi azalttığını, teknolojik gelişmelerin ve şehirleşmenin aile bağlarını güçlendirmek yerine zayıflattığını ifade etti.

“Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllar boyunca aileyi kalkınmanın önünde bir engel gibi gören yaklaşımların sonucudur” diyen Bakan Göktaş, doğurganlık oranlarının birçok ülkede nüfus yenilenme seviyesinin altına düşmesinin, yanlış nüfus politikalarının sonucu olduğunu kaydetti.

"KÜRESEL TEHDİTLERE KARŞI ORTAK MÜCADELE ŞART"

Göktaş, aile yapısının yalnızca kültürel değil, ekonomik ve toplumsal istikrar açısından da kilit bir rol oynadığını belirterek, demografik zorluklara, göçlere, afetlere ve savaşlara karşı aileyi korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Aile bağlarını kuvvetlendirecek, kuşaklar arası dayanışmayı destekleyecek uluslararası iş birliklerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"AİLE DE ARTIK KÜRESEL GÜNDEM MADDESİDİR"

Tıpkı çevre, iklim değişikliği ya da insan hakları gibi, ailenin de küresel gündemin ana başlıklarından biri olması gerektiğini dile getiren Göktaş, aileyi önceleyen politikaların eğitimden şehir planlamasına, medyadan dijital platformlara kadar her alanda güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Aileyi korumak insanlığın ortak sorumluluğudur” diyerek, kültürel değerleri koruyan ama evrensel ilkeleri de gözeten bir işbirliği zeminine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl açıklanan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın bu doğrultuda önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade eden Göktaş, dijital güvenlikten doğurganlık oranlarına, kuşaklar arası iletişimden aile içi dayanışmaya kadar birçok konuda stratejik hedefler belirlediklerini aktardı.

"AİLE YILI, KAPSAMLI BİR SEFERBERLİĞİN ADIDIR"

2025'in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin sadece bir temsili değil, çok katmanlı bir toplumsal hareketin başlangıcı olduğunu belirten Göktaş, bu yıl içinde finansal desteklerden eğitim projelerine, kültürel etkinliklerden dijital dönüşüm adımlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"YALNIZLAŞAN BİREYLER YERİNE DAYANIŞAN AİLELER"

Konuşmasının sonunda, “Eğer aileyi koruyamazsak, yarın kendimizi yalnızlığın salgın gibi yayıldığı, huzurevlerinin dolduğu, anaokullarının kapandığı bir dünyada bulabiliriz” diyen Göktaş, güçlü toplumların ancak güçlü ailelerle inşa edilebileceğini vurguladı. “Sevgi, dayanışma ve adaletle yoğrulmuş aileler, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Forumun sonunda, tüm katılımcılar birlikte sahneye çıkarak “aile fotoğrafı” çektirdi.