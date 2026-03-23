Balık kızartırken un yerine irmik kullanın, lezzeti ikiye katlayın

Akşam yemeğinde balık varsa, mutfaktaki en büyük kabus balığın hamurlaşması veya fazla yağ çekmesidir.

Ancak usta balıkçıların nesilden nesle aktardığı küçük bir dokunuş, tüm bu sorunları tarihe gömüyor.

Klasik unlama yöntemini unutturacak, dışı kıtır kıtır içi ise lokum gibi yumuşacık kalan balıkların sırrı ortaya çıktı.

İster hamsi, ister mezgit… Hangi balığı pişirirseniz pişirin, irmiğin yarattığı o altın sarısı dokuya inanamayacaksınız.

NEDEN UN DEĞİL DE İRMİK?

İrmik taneleri, un gibi balığın nemini emip hamurlaşmıyor. Aksine, yağın içinde kızarırken sertleşerek her ısırıkta "kıtır" sesini duymanızı sağlıyor.

Ayrıca un gibi balığın yüzeyini tamamen kapatan ağır bir katman oluşturmadığı için balık daha az yağ çekiyor ve çok daha hafif oluyor.

İrmiğin doğal altın sarısı rengi, kızartma işlemiyle birleştiğinde ortaya nar gibi kızarmış bir sonuç çıkarıyor.

İRMİKLİ ÇITIR BALIK TARİFİ

Balıklarınızı (hamsi, mezgit vb.) temizleyip yıkayın ve kağıt havluyla iyice kurulayın.

Geniş bir tabakta irmiği (isteğe bağlı olarak az miktarda mısır unu ve tuz ile karıştırabilirsiniz) hazırlayın.

Kuruladığınız balıkları irmiğe iyice bulayın.

İyice kızmış bir yağın içinde, orta-yüksek ateşte her iki yüzünü de altın sarısı olana kadar kızartın.