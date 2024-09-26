İHA

Bir emekli başına düşen aktif sigortalı sayısını gösteren aktif/pasif oranı 2022 yılına göre 2023 yılında Zonguldak'ta 0,98'den 0,84'e, Sinop'ta 0,96'dan 0,85'e, Balıkesir'de 1,11'den 0,99'a, Giresun'da 1,06'dan 0,93'e, Bartın'da ise 1,05'ten 0,93'e geriledi.

Balıkesir artık emekliler şehri olarak adlandırılıyor.

EMEKLİ ŞEHRİ

Aktif emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği şehirde kahvede oyun oynayan, deniz kenarında balık tutan, cami bahçesinde oturan emekliler son durumu değerlendirdi.

Emekli İdris Öztoprak, çalışan sayısının emekliden az olmasının şaşırtıcı olduğunu belirterek, şehirde iş imkanının az olduğunu, bu nedenle emekli olanların tekrar iş hayatına girmediğini söyledi.

"40 YAŞINDA EMEKLİ OLUYORSUN"

Emekli Muharrem Bayyurt ise şöyle konuştu:

Neden bu kadar emekli var? Bizde 25 yıl çalıştığın zaman ister 35 yaşında ol, ister 40 yaşında ol emekli oluyorsun. O halde bundan sonra böyle olacak. Ben 1940 doğumluyum, 48 yaşında emekli oldum. Genç yaşta emekli olanların birikmesi bu. Avrupa'da böyle değil. 65 yaşında, 67 yaşında emekli oluyorlar

"TERCİH EDİLEN BİR İLİZ"

Türkiye Emekliler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Özdemir Kalkan ise yapılan araştırmayı değerlendirdi.

Kalkan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Araştırmaya konu olan rakamlar sanıyorum haziran ayı verileri. Eğer bu araştırma kış aylarında yapılsaydı sonuç daha farklı çıkabilirdi. Çünkü, ulaşımı çok müsait olan, çok göç alan Edremit Körfezi ile Bandırma Körfezi'nin, hatta Erdek Yarımadası'nın olduğu güzel bir şehrimiz var. Egesi ile Marmarası ile denizle buluşan, Kazdağları'nın faydalı olduğu, sağlık açısından ise termallerin bulunduğu bir il olduğumuzdan dolayı zaman zaman göç alabiliyoruz. İlimizin bu avantajlarından faydalanmak için Balıkesir'e gelen emekliler mutlaka olmuştur. Ulaşımı rahat, hayvancılık ve tarımı ile yetiştirdiği ürünlere daha rahat ulaşabileceği bir ortam olmasından dolayı gerçekten güzel bir şehir. Balıkesir'de görev yapıp buradan ayrılmayan emeklilerimizin hizmet süresi sonrasında burada kalmasında sağlık turizminin etkisi vardır. Önemsenin bir il Balıkesir.