İstanbul Üsküdar’da imamdan örnek proje: Camiye gelen çocuklara çini boyama öğretiyor

Sanat, her yaştan bireyin yaşam kalitesini artırır, bireyler arasındaki sosyal bağları güçlendirir. Her birey, dingin ve sakin bir zihin için sanata muhtaçtır.

Üsküdar'da Hacı Nuri Topbaş Camii Uzman İmam Hatibi Bilal Aydemir'in çocukları sanatla buluşturması, ailelerin büyük beğenisini topladı. Çocuklar aldıkları değerler eğitiminin yanında, minik elleriyle sanatı işliyorlar.