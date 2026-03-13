Gökyüzünde tarihi an: 45 yılın ardından son uçuşunda koltuğunu pilot olan kızına devretti

Babadan kıza pilotluk...

Şanlıurfa’dan Antalya’ya gerçekleştirilen uçuşta havacılık tarihine geçecek duygusal bir an yaşandı.

45 yıllık uçuş kariyerinin ardından emekliliğe ayrılan kaptan pilot Akman Sarıhan, son uçuşunu pilot olan kızı Cemresu Sarıhan ile birlikte gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında kabin anonsu yapan Cemresu Sarıhan, hem babasına hem de yolculara hitap ederek bu özel anı paylaştı.

YOLCULARA DUYGUSAL ANONS

Cemresu Sarıhan, uçuş sırasında yaptığı anonsla yolculara şu sözlerle seslendi:

Sayın yolcular ikinci pilotunuz konuşuyor. İsmim Cemresu Sarıhan. Şanlıurfa'dan Antalya'ya gerçekleştireceğimiz uçuşumuza hoş geldiniz. Uçuşumuz ben ve ailem için çok anlamlı.



Bu nedenler uçuşumuzda yer alan siz değerli yolcularımızla bu anı paylaşmak istiyorum. Kokpiti paylaştığımız ana pilotumuz Akman Sarıhan, bugün 45 yıllık uçuş kariyerinin son uçuşunu gerçekleştiriyor.

"BANA GÖKYÜZÜNÜ SEVMEYİ ÖĞRETEN KİŞİ"

Babasıyla aynı kokpitte görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Sarıhan, konuşmasında babasının hayatındaki yerini "Yaklaşık 50 yıl önce başladığı havacılık hayatına birçok farklı uçakla binlerce saat boyunca gökyüzünde görev yaptı.

Hayatım boyunca bana ilham olan, gökyüzünü sevmeyi öğreten ve bugün gururla yaptığım bu mesleğe adım atmamı sağlayan kişi kendisi. Benim için o sadece bir kaptan değil aynı zamanda öğretmenim ve yol göstericim." sözleriyle anlattı.

TARİHİ ÖZELLİKLE SEÇTİLER

Cemresu Sarıhan, konuşmasında uçuşun gerçekleştiği tarihin aileleri için taşıdığı özel anlamı da paylaşarak "Bugün 12 Mart yarın ise babamın doğum günü olan 13 Mart aynı zamanda bu tarih Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okulu'na giriş yıldönümü.

Bu yüzden bugün bizim için hem gurur hem de duygu dolu bir gün." ifadelerini kullandı.

"BAZI İNSANLAR GÖKYÜZÜNE BAKAR…"

Duygusal konuşmasını babasına hitap ederek tamamlayan genç pilot, sözlerini şöyle bitirdi:

Bazı insanlar gökyüzüne bakar bazı insanlar da hayatını gökyüzünde geçirir.



Benim babam ikincisi oldu.



Canım babam iyi ki varsın, iyi ki doğdun.

HAVACILIK TARİHİNDE UNUTULMAZ AN

45 yıllık meslek hayatını tamamlayan kaptan pilot Akman Sarıhan’ın son uçuşunda yaşanan bu anlar, hem yolcular hem de havacılık camiası için unutulmaz bir hatıra olarak kayda geçti.