İHA

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki, dedesinin nüfusa kabul etmeği Halil Mandacı'yı babası, doğum sonrasında başkasının üzerine kaydettirip, Halil Karaoğlu adı ile hastaneden çıkarttı.

17 yıl sonra anne ve babasının evlenmesi ile gerçek nüfus kağıdına kavuşan Halil Mandacı, hayatının büyük bir kısmını kimlik karmaşasıyla geçirdi.

BİRÇOK KURUMDAN CEZA ALDI

Mandacı, başta askerlik şubesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere pek çok kurumda da bu nedenle zorlukla yaşadı.

Babasının kendisini başka bir kimlikle nüfusa kaydettirdiğini anlatan Mandacı, bu durumun askerlikten sosyal güvenlik cezalarına kadar hayatının pek çok noktasını etkilediğini belirtti.

17 yaşında gerçek kimliğine kavuşmasına rağmen çifte kimlik yüzünden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilen 18 bin liralık ceza ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Mandacı, bu sorunun nasıl çözüleceğini bilmediğini belirtti.

"BU DURUMUN ÇÖZÜLMESİNİN İMKANSIZ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Mandacı yaşam hikayesini şu sözlerle anlattı:

Babam beni başkasının üzerine kaydettirmiş. 1970 yılında Manisa'da dünyaya geldim. Annemle babamın nikahları yoktu. Annem, beni dünyaya getirdiğinde nikahsız olduğu için beni hastaneden çıkarmadılar. Doktor, yasak olmasına rağmen baba Sadettin Mandacı'nın üzerine kaydettiler.



Dedem ise kimliğini vermeyi reddetti. Sonuç olarak babam beni başka bir kişinin kimliğiyle kaydettirmek zorunda kaldı. Yıllarca bu kimlikle yaşadım. Ancak babam, annemle ben 17 yaşındayken nikah yaptı ve hepimiz gerçek kimliklerimizi çıkarttık. Bu karmaşa 20 yaşına geldiğimde tekrar karşıma çıktı.



Askere gitmem gerekiyordu, fakat bana 'Halil Mandacı' kimliğiyle çağrı yapıldı. Gerçek kimliğimi belirlemek için birçok yere başvurdum. Kütük kayıtlarında hem Manyas'ta hem başka yerlerde isimlerimin geçtiğini gördük. O dönemde bir binbaşı bana, 'Buradan askere gidersen diğer tarafta gitmezsin' dedi ve ben askerliğimi Halil Mandacı adıyla yaptım.



Ardından hayatıma devam ettim ancak bu durum devletin dikkatini çekmedi. Çifte kimlik meselesini çözmek için birkaç kez mahkemeye başvurdum. Ancak mahkemeler tarafından bu durumun çözülmesinin imkansız olduğunu, şahitler getirsem de bir sonuç alamayacağımı söylediler. Bu mesele öylece kaldı.

"18 BİN TL CEZA İLE UĞRAŞIYORUM VE NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Mandacı sözlerine şöyle devam etti: