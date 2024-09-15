Balıkesir'de mermerciye düğününde 'mezar taşı' hediye edildi Düğülerde damada takılan takılara "mezar taşı" da eklendi. Mezar taşı işi yapan esnafın düğününde espri yapmak isteyen arkadaşlarının kendisine verdiği hediye çok konuşuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Düğünlerde bugüne kadar soğandan, kamyon lastiğine kadar ilginç pek çok takı takıldığını duyduk.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde dünyaevine giren Çağlar ve Nazlıcan Eker çiftine ise bu kez damadın arkadaşları esprili bir hediye taktı.

Mermer atölyesi işleten ve mezar imalatı yapan Çağlar Eker'in düğününde, takı töreni sırasında damadın arkadaşları ve çalışanları anons edildi.

MEZAR TAŞINA DAMADIN ADINI VE DOĞUM TARİHİNİ YAZDILAR

Çiftin yanına gelen grup, damadın adı ve soyadı ile doğum tarihinin yazılı olduğu mezar taşı hediye etti.

ÖLÜM TARİHİ YERİNE EVLİLİK TARİHİ YAZILDI

"Ölüm tarihi" yerinde düğün tarihi yazan taşta, "Yapma dedik dinlemedin, ille de evleneceğim dedin. Aramızdan erken gittin, Çağlar'ım sen şimdi bittin." sözleri de yer aldı.

Çağlar Eker, mesleğinin mermercilik olduğunu, mezar taşı imalat ve montaj işi de yaptıklarını söyledi.

DAMAT HEDİYEYE HAM ŞAŞIRDI HEM DE SEVİNDİ

Çalışanları ve arkadaşlarının "hediyesini" görünce çok şaşırdığını belirten Eker, "Böyle güzel bir günde kendi yaptığımız bir işle ilgili hediye almak bizi biraz şaşırtsa da mutlu etti." dedi.

"DÜĞÜNÜ REKLENDİRMEK İSTEDİK"

Damadın arkadaşlarından Erdem Arslan ise Eker'le yıllardır dost olduklarını, esprili bir hediyeyle düğününü renklendirmek istediklerini dile getirdi.

"UMARIM ÇOK MUTLU OLUR"

Hediyenin mesleğiyle uyumlu olmasını istediklerini anlatan Arslan, "Kendisine mezar taşı hazırlattık. En iyi hediyenin bu olduğunu düşündük. Umarım çok mutlu olur, mutlu bir ömür geçirirler. Ruhuna el Fatiha." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)