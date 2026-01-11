AKOM saat verdi: İstanbul'a kar geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbullu yeniden kar görecek.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kuvvetli kar uyarısı yaptı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

AKOM'un tahminlerine göre kent genelinde gündüz 10 derecelerde seyreden sıcaklıklar pazar gece saatlerinde 2-3 derecelere kadar gerileyecek.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Gece İstanbul'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görülmesi bekleniyor.

Yağışların haftanın ilk iş günü olan pazartesi günü, saat 06.00'dan itibaren İstanbul genelinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

AKOM, kent genelinde buzlanma uyarısı da yaptı. Haftanın diğer günleri ise İstanbul'da parçalı ve çocuk bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağışların pazartesi sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor." denildi.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporu şöyle:

12 Ocak Pazartesi: Kuvvetli kar yağışı

13 Ocak Salı: Parçalı bulutlu

14 Ocak Çarşamba: Parçalı ve çok bulutlu

15 Ocak Perşembe: Parçalı ve az bulutlu

16 Ocak Cuma: Parçalı ve az bulutlu

17 Ocak Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu

YAĞIŞLAR YEREL VE KUVVETLİ

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre de, İstanbul'da Pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.

Yağışların yerel ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.