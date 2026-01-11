Erzincan'da bulunan Ergan Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluk yaşandı

- Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezi, hafta sonu yoğun ilgi gördü.
- Kayakçılar pistlerde keyifli zaman geçirirken, ziyaretçiler manzaranın tadını çıkardı.
- Ayrıca, çevre illerden gelen vatandaşlar da merkeze akın etti.
Erzincan'da kar keyfi...
Türkiye’nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımla ilerleyen, doğal ve tabi güzelliğiyle nadir kayak merkezlerinden birisi olan Ergan Kayak Merkezi, kayakseverlerle dolup taşıyor.
RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Erzincan’ın yanı sıra civar illerden de çok sayıda vatandaşın akın ettiği Ergan Kayak Merkezi'nde renkli görüntüler oluştu.
Ergan’da kayakçılar kayak keyfi yaşıyor.
GÖL MANZARASINI İZLEYEREK OTURDULAR
Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının tadını çıkardı.