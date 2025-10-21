Balkondan başlayan ata tohumu yolculuğu Türkiye’ye yayıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon’da yaşayan Fatih Çolak, yıllar önce balkonunda sebze yetiştirirken hibrit tohumların verim vermediğini fark etti. Bunun üzerine Türkiye’nin farklı illerinden ata tohumları toplamaya başlayan Çolak, bu tohumları çoğaltarak sürdürülebilir hale getirdi.

RAHATSIZLIĞI DOĞAL ÜRETİME YÖNELTTİ

Yaklaşık dört yıl önce geçirdiği rahatsızlığın ardından uzmanların “doğal ve sağlıklı beslen” tavsiyesine kulak veren Çolak, kimyasal kullanılmadan üretim yapmaya yöneldi. Bu süreçte edindiği bilgi ve deneyimlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki çiftçilere ulaştı.

Gönderdiği ata tohumlarıyla pilot ekim çalışmaları yapılmasını sağlayan Çolak, doğal üretimle de yüksek verim elde edilebileceğini gösterdi.

150 BİNDEN FAZLA ATA TOHUMU ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Tamamen kendi imkanlarıyla yürüttüğü çalışmalarda şimdiye kadar 150 binden fazla ata tohumunu ücretsiz olarak Türkiye’nin her bölgesine ulaştıran Çolak, tohumların doğal döngüsünü de korumaya özen gösteriyor.

Trabzon’daki arazisinin bir bölümünde üretim yapan Çolak, elde ettiği ürünleri komşularıyla paylaşarak bu döngüyü sürdürdü.

Ayrıca, okullara ve çocuk esirgeme kurumlarına da ücretsiz tohum göndererek genç nesillerde farkındalık oluşturdu.

"SAĞLIKLI ÜRETİM MÜMKÜN, YETER Kİ KİMYASAL KULLANMAYALIM"

Fatih Çolak, hikayesinin bir farkındalık hareketine dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

Ata tohumlarını yıllar önce balkonumda yetiştirmeye başladım. Hibrit tohumların verim vermediğini görünce araştırdım ve ata tohumlarının önemini anladım. Bugün insanlara, tarım zehri ve kimyasallar kullanılmadan da verimli üretim yapılabileceğini göstermek istiyorum.

"ALIN YİYİN, ÇEKİRDEKLERİNİ BANA GETİRİN"

Kendi arazisinde ürettiği ürünleri komşularıyla paylaşan Çolak, tohum döngüsünü sürdürmek için herkesi bu sürece dahil ediyor:

“Karpuz, kabak gibi ürünleri komşularıma veriyorum. Onlara ‘Alın yiyin, çekirdeklerini bana getirin’ diyorum. Böylece hem üretim hem paylaşım devam ediyor.”

"ATA TOHUMLARI, TÜM ÜLKEYE YAYILMALI"

Çolak, en büyük hedefinin ata tohumlarının ülke genelinde yaygınlaşması olduğunu vurguladı:

Şanlıurfa’dan Konya’ya, Çukurova’dan Karadeniz’e kadar tohum gönderiyorum. Çiftçiler bu tohumları pilot bölgelerde ekiyor. Kimyasal kullanmadan daha az maliyetle yüksek verim alınca, ekim alanlarını genişletiyorlar.

TOHUMDAN FARKINDALIĞA

Fatih Çolak’ın küçük bir balkonda başlayan hikayesi, bugün binlerce insanın doğaya ve yerli üretime yeniden bağlanmasını sağladı.

Çolak, hem üretimi hem bilinci büyütmeye devam ediyor:

“Benim amacım, sadece tohum göndermek değil; doğallığın ve emeğin yeniden değer bulması.”