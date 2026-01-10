Bu yöntemi bilenler kılıf değiştirmiyor: Sarılığı anında yok ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Günümüzde akıllı telefonları hem korumak hem de tasarımını gizlememek isteyen kullanıcıların ilk tercihlerinden biri şeffaf telefon kılıfları.

Ancak sürekli elde taşınmaları, dış etkenlere maruz kalmaları ve zamanla kullanılan malzemelerin yapısının bozulması nedeniyle bu kılıflar diğer modellere kıyasla daha hızlı kirleniyor ve sararıyor.

Çoğu kişi bu görüntüden rahatsız olduğu için kılıfını çöpe atıp yenisini almayı tercih ediyor.

evde kolayca uygulanabilecek yöntemlerle sararan ve lekelenen telefon kılıflarını yeniden temiz ve parlak hale getirebilirsiniz.

YENİ ALINMIŞ GİBİ OLUYOR

Sararan telefon kılıfları için en çok önerilen ve etkili yöntemlerden biri karbonatla yapılan temizlik yöntemi.

Bunun için öncelikle karbonatı az miktarda suyla macun kıvamına getirin. Ardından yumuşak bir sünger ya da fırça yardımıyla bu karışımı kılıfın yüzeyine nazikçe uygulayın.

Özellikle sararmanın yoğun olduğu bölgelerde yapılan hafif fırçalama işlemi, lekelerin çözülmesini sağlıyor. Karbonatın etkisini göstermesi için macunu bir süre kılıf üzerinde bekletin. İşlem sonunda kılıfı bol suyla durulayın.

Bu yöntemle hem kılıfın temizliği sağlanıyor hem de ilk günkü şeffaf görünümüne yakın bir sonuç elde ediliyor.