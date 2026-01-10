Amasya'nın yeni lezzeti elmalı baklava tezgahlarda yerini aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amasya'da Türk mutfağına yeni armağan...

Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava' tezgahlarda kendine yer bulmayı başardı.

Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli elmayı geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımında kullanmak amacıyla yeni tarifler planlayan şef Murat Devek, kolları sıvadı.

DİLİMLENİP PİŞİRİLDİ

Açılan ince hamurun kat kat dizilip arasına ceviz, fıstık ya da badem eklenmesiyle üretilen baklavanın içine bu sefer dilimlenip pişirilmiş elma parçaları eklendi.

Şerbetin hazırlanmasında da elma kabuklarından faydalanıldı.

Sonuçta elma tadında baklava ortaya çıktı.

"BURAM BURAM ELMA KOKUYOR"

Aşçılık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin de desteğiyle hazırlanan ‘elmalı baklava'nın damaklarda tat bırakacağını belirten Murat Devek, "Baklavamızda buram buram elma kokusunu hissediyorsunuz.

Bu güzel lezzeti Amasya'nın mutfak kültürüne katmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"MARKALAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Yaklaşık 4 bin kişiye bu baklavadan ikram ettiklerini anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, "Müşterilerimizin yüzde 98'i elmalı baklavayı çok beğendi.

Bizde bu tatlımızı tanıtmak, tattırmak ve markalaştırmak istiyoruz" diye konuştu.