Bandırma'da 114 yıllık tünel, mahallenin altından geçiyor

Türkiye'de ilk defa tünellerin giriş ve çıkışı Paşabayır Mahallesi içinde yer alıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki mahallenin muhtarı Belgin Şentürk, tünelin mahalle için hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşıdığını belirterek şu açıklamada bulundu:

Tünel ve trenler mahallemizin kimliğinin bir parçası haline geldi. Türkiye'de ilk defa tünellerin giriş ve çıkışı bir mahalle içinde yer alıyor. Mahalle sakinlerimiz tren sesinden rahatsız değil, aksine bu ses artık kültürümüzün bir parçası oldu. Trenle büyüyen nesillerimiz var, torunlarımız da bu sesle büyüyor.

"TÜNELİN EKONOMİYE KATKISI VAR"

Tünelin bölge ekonomisine de katkı sağladığını ifade eden Şentürk, "Tren, sanayi bölgesine yakın olduğumuz için mahallemize ekonomik anlamda da katkı sunuyor. Hareket saatlerini yakından takip ediyoruz. Bu bilgiler hem mahalle sakinlerimize hem de ziyaretçilere aktarılıyor." diye konuştu.

TÜNEL LİMAN VE ORDU CADDESİ'NİN ARASINDA

1865 yılında yapımına başlanan ve 1911 yılında hizmete giren tünel, Bandırma-İzmir demiryolu hattının önemli bir parçası olarak Liman ile Ordu Caddesi arasında uzanıyor. Yüzyılı aşkın süredir hizmet veren tünel, hem taşımacılıkta hem de kültürel miras açısından Bandırma'nın simgelerinden biri.