Bartın'da ağaçlı yolda sonbahar güzelliği

DHA

Bartın-Karabük yolundaki ağaç tünel yol, yeşilin ve sarının pek çok tonunu barındırmasıyla, her mevsim ayrı renk cümbüşüne bürünüyor.

Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisindeki sağlı sollu ağaçların yolun üzerini kapatmasıyla oluşan manzara, sonbaharda da bölgeye gelenlerin ilgisini çekiyor.

RENK CÜMBÜŞÜ

Yaprakların yola düşmesiyle görülmeye değer bir manzara sunan yoldan geçen sürücüler, keyifle yolculuk yapıyor. Yolda sıra sıra dizili olan kavlak ağaçları renk cümbüşüyle ayrı bir güzellik sunuyor.

"DÜNYADA TANINIR HALE GELDİ"

Ağaç tünelin girişinde 6 yıldır odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (66), "Bu yol her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Özellik sonbahar ayında yaprakların sararmasıyla oluşan güzelliği görmek için Türkiye’nin her yerinden buraya gelenler var. Ancak gelen misafirlerin bir daha dikkatli olması gerekiyor. Yol kenarında duran insanlarımız çöplerini doğaya bırakıyor.

Özelikle UNESCO miras listesinde bulunan Safranbolu ile tarihi ve turistik ilçemiz Amasra’ya giderken, bu yolu kullananlar çok mutlu oluyor. Artık burası dünyada tanınır hale geldi. Sadece bu yolu görmek için gelenler de oluyor." diye konuştu.