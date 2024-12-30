Batman'a Avustralyalı gelin: Müslüman oldu

İHA

Anadolu kıtaları; kilometreleri, okyanusları aşan bir evliliğe daha ev sahipliği yaptı.

2018 yılında Avustralya Sidney Üniversitesi'ne Elektrik Mühendisliği okumak için giden Bilal Ayral, aynı okulda tanıştığı Hoan Pham ile arkadaş oldu.

BATMAN'DA DÜĞÜN YAPTILAR

3 yıl önce de arkadaşlıkları ilişkiye dönüşen çift, Batman'da düzenlenen düğün töreniyle dünyaevine girdi.

Damat Bilal Ayral, uzun süredir Avustralya'da kaldığını, orada Elektrik Mühendisliği okurken Hoan Pham ile aynı okulda 5 yıl önce tanıştıklarını söyledi.

İkisinin de yüksek lisans yatıklarını belirten Ayral, "Sonra birbirimizden etkilendik. Üç yıl devam eden arkadaşlığımız şimdi mutlu bir evlilikle daha da güçlenecek." dedi.

MÜSLÜMAN OLDU

Aslen Vietnamlı olan ama Avustralya'da yaşayan Hoan Pham ise Müslüman olduktan sonra isminin Hilal Ayral olduğunu ifade etti.

Burada olmaktan, buradaki atmosferden, çok mutlu olduğunu dile getiren Hilal, "Türkiye çok güzel bir ülke, insanları cana yakın ve yardımsever. Türkiye'deki birçok şey bizim Vietnam'daki kültüre benziyor. Buranın yemek kültürü ve lezzeti gerçekten muhteşem." ifadelerini kullandı.