Hem pratik, hem ekonomik: Karda ayakkabı kaymasını önleyen yöntem...

Karlı ve yağmurlu hava koşulları, yürüyüş güvenliğini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri.

Islak zeminle birlikte özellikle düz tabanlı bot ve spor ayakkabılar, birçok kişinin günlük yaşamında "kayma" sorununu artırıyor.

Ayakkabı değiştirme imkanı olmayanlar için ise evde uygulanabilecek pratik yöntemler öne çıkıyor.

Bunlardan biri de son dönemde sıkça önerilen zımpara + silikon çizgi uygulaması.

KAYDIRMAZ AYAKKABI

İlk başta kulağa zor gibi gelse de, oldukça pratik ve ekonomik bir yöntem.

Uygulamanın ilk adımında ayakkabının alt tabanı özellikle topuk ve ön basma noktalarında zımparalanıyor. Bu işlem tabandaki kaygan yüzeyi azaltıp sürtünmeyi artırıyor.

Silikon çizgiler ise dişli yüzey etkisi oluşturuyor:

İkinci aşamada tabana zigzag veya çizgi formunda silikon sıkılıyor. Kuruduktan sonra silikon, tabanda küçük çıkıntılar oluşturarak yere tutunmayı güçlendiriyor.

Zımpara ve sıcak silikon gibi temel malzemelerle yöntem 10–15 dakika içinde tamamlanabiliyor.