Batman'da kalp hastası, kapanan yol 4 saatte açılıp hastaneye ulaştırıldı

DHA
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde yolu heyelan nedeniyle kapanan Vartenüs mezrasında kalp hastası, sahur vakti rahatsızlandı.
Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle mezraya ulaşamadı.
Olayın bildirilmesi üzerine Batman İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye sevk edildi.
4 SAATLİK MÜCADELE
Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla yol açılarak, ambulansın hastaya ulaşması sağlandı.
Sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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