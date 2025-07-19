Bayat ekmekleri toprağa gömün, neler oluyor görün...

Her gün milyonlarca ekmek çöpe gidiyor...

Bayatladığı için artık sofrada yer bulamayan ekmekler, gıda israfının en büyük örneklerinden biri haline geldi.

Oysa bu bayat ekmekler, basit bir yöntemle doğaya kazandırılabiliyor. Artık sofranızdan eksik olmayan ekmeği, yalnızca yemek için değil; bahçenizi beslemek, çiçeklerinizi canlandırmak için de kullanabilirsiniz.

Çünkü bayat ekmek, sanıldığının aksine çöp değil, doğal bir gübre!

TOPRAĞA GÖMÜN

İçeriğindeki maya, karbonhidrat ve organik bileşenler sayesinde bayat ekmekler toprağın canlılığını artırır.

Gömüldüğü alanda organik maddeye dönüşerek toprak mikroorganizmalarının çoğalmasını sağlar

Ekmekleri küçük parçalar hâline getirin.

Bahçenizde ya da saksınızda 20-30 cm derine gömün.

Üzerini kapatarak nem ve hava almasını dengeleyin.

Bu yöntem özellikle sebze yetiştirilen alanlar, süs bitkileri ve çiçekler için oldukça faydalıdır.