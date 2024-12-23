Bayburt Gökçedere Göleti dondu

İHA
Hava sıcaklığının eksi 15’lere düştüğü Bayburt’ta Gökçedere Göleti'nin yüzeyi buz tutarken göletin kıyısına giden vatandaşlar, manzarada fotoğraf çektirdi ve buz tutan gölet üzerinde yürüdü.
O anlarda da ortaya gülümseten kareler çıktı.
"ACI OLAYLAR YAŞANMAMASI İÇİN HASSASİYET GÖSTERELİM"
Öte yandan Gökçedere Belediyesi'nden uyarı yapıldı. Uyarıda, “Gökçedere Göletimizin yüzeyi etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle donmuştur.
Donan gölet üzerinde yürüyen çocuklar tehlikeye davetiye çıkarmaktadır.
Acı olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri rica ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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