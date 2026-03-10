Misafirler nefret ediyor ama oteller vazgeçmiyor: Cam kapılı banyoların sırrı

Otellerde giderek daha sık karşımıza çıkan cam banyo kapıları, misafirler arasında farklı görüşlere neden oluyor.

Kimileri modern tasarımın bir parçası olarak görürken, bazı konuklar ise gizlilik açısından bu uygulamayı eleştiriyor.

Tartışmalar sürse de pek çok otelin bu tasarım tercihinden vazgeçmemesi dikkat çekiyor. Peki cam banyo kapıları neden tercih ediliyor?

CAM KAPILARIN NEDENİ

Otellerde sıkça karşılaşılan cam banyo kapıları yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda tasarım ve işlevsellik açısından da çeşitli avantajlar sunuyor.

Cam kullanımı, özellikle dar alanlı otel odalarında mekânın daha geniş ve ferah görünmesine yardımcı oluyor. Geleneksel duvarların yerine tercih edilen şeffaf veya yarı saydam cam paneller, banyo ve yatak alanını görsel olarak birleştirerek odada bütünlük hissi oluşturuyor.

Ayrıca doğal ışığın banyoya ulaşmasına imkân tanıdığı için yapay aydınlatma ihtiyacını da azaltarak enerji tasarrufuna katkı sağlıyor.