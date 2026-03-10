Son 66 yılın en yağışlı şubat ayı yaşandı

Geçtiğimiz şubat ayı, yurt genelinde yaşanılan şiddetli sağanaklar rekor kırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayı yağışlarının son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

EN ÇOK OSMANİYE'YE YAĞDI

En yüksek yağış oranı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye olurken; İzmir, Balıkesir, Manisa gibi illerde ise yağışlar normalin 3 katını aştı.

YÜZDE 100'DEN FAZLA YAĞIŞ GERÇEKLEŞTİ

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tespitlerine göre 2026 Şubat ayında, uzun yıllar normaline ve geçen yıl şubat ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla yağış gerçekleşti. Bu yıl şubat yağışları Türkiye genelinde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



En yüksek yağış oranı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye’de ölçüldü.

14 İLDE NORMALİN 3 KATI YAĞIŞ GÖRÜLDÜ

İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde, yaklaşık normalinin 3 katını aşan yağışlar yaşandı.