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Bayburt'ta bir yavru ayı alabalıkları yedikten sonra oyunlar oynadı

Bayburt'ta bir yavru ayı alabalıkları yedikten sonra oyunlar oynadı Aç bir yavru ayı, Kop Dağı mevkiinde hizmet veren bir alabalık lokantasını mesken tuttu. Havuz içerisinde bulunan 200-300 alabalığı yiyen yavru ayı, daha sonra lokanta etrafında oyunlar oynadı. O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.