Bayburt’ta cami yemekhanesine ayı girdi

İHA

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan köyünde ayı paniği...

Aç olduğu tahmin edilen bir ayı, şehre indi.

Yiyecek bir şeyler arayan ayı, köyde bulunan bir caminin yemekhanesini hedef aldı.

CAMI KIRINCA YARALANDI

Yemekhanenin penceresinden içeri girmek isteyen ayı, koca patisiyle tek seferde camı paramparça etti daha sonra kırdığı pencereden içeri girdi.

Camla beraber patisini de parçalayan ayının kanları pencere pervazlarına, yol kenarlarına damladı.

HER YERİ DAĞITTI

Yemekhanenin de kapısını kıran ayı, bir süre mutfak kısımda dolaşarak yiyecek aramaya başladı.

Bozayı, yiyecek bulamayınca mutfak eşyalarını sağa sola fırlatıp, etrafı dağıttı.

PATİ İZLERİNİ GÖREN CEMAAT AYININ GİRDİĞİNİ ANLADI

Caminin yemekhanesine yabancı birinin girmesinden şüphelenen köy sakinleri, kanlarla birlikte ayının pati izlerini görünce yemekhaneye ayının girdiğine emin oldular.

Cami etrafını dolaşan vatandaşlar, ayının kan izlerini muhtarlığın penceresinin üstünde de gördüler.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, ayının havalı camı kıramadığını bu nedenle muhtarlık binasına giremediğini belirtti.