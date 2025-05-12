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İHA

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Şafak Eraslan, köyünde bir ilki başardı.

İncili köyü sakini Eraslan, 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Uzman Eller' projesine başvurdu.

Proje kapsamında 100 bin lira destek aslan genç kadın, kendi manda çiftliğini açtı.

17 MANDASI OLDU

Eraslan, 7 mandayla başladığı manda yetiştiriciliğinde bugün 17 hayvana ulaştı.

Aynı zamanda sattığı hayvanlarla da ekonomik gelir elde eden Eraslan, hayvancılık alanında kendini geliştirerek işletmesini büyütmeyi başardı.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Kentin tek manda yetiştiricisi olan Eraslan, kendi elleriyle yaptığı, kalitesine güvendiği manda sütünü, yoğurdunu ve yağını Türkiye'nin birçok iline gönderim yapıyor.

İşini severek yapan Eraslan, müşterilerden olumlu geri dönüşler aldığını belirterek, siparişlere yetişemediğini söyledi.

"KÖYÜM, MANDALARI OLAN KÖY OLARAK BİLİNİYOR"

Manda çiftliğinin köyde ilgiyle karşılandığını anlatan Eraslan, "Köyümüze gelenler artık burayı 'mandaları olan köy' olarak tanımaya başladı. Bu durum hoşuma gidiyor. Mandaların bu kadar dikkat çekeceklerini beklemiyordum. Bazen arabayla geçerken fotoğraf çekenler oluyor." diyerek, mandaların köyün simgesi olduğunu dile getirdi.

"BU PROJE BENİM İÇİN BÜYÜK AVANTAJ OLDU"

Proje öncesinde KPSS ile atanmaya çalıştığını belirten Eraslan, "Projeye başlamadan önce KPSS ile atanmaya çalışanlardan biriydim. İyi ki bu şekilde başlamışım. Kendi yetenek alanımda gelişme sağladım.

Genç arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim: KPSS ile atanmak uzun bir süreç. Bu süreci değerlendirmek gerekiyordu, ben de öyle yaptım. Uzman Eller Projesi, benim için büyük avantaj oldu." ifadelerini kullandı.

Eraslan, projeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanlığına, kendisine güvenerek destek veren il ve ilçe müdürlüklerine teşekkür etti.