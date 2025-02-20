Bayburt'ta Eskimo usülü balık avı

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Bayburt'ta kış mevsimi, hem doğanın hem de yerel halkın günlük yaşamını etkileyen zorlu koşullar yaratıyor.

Ancak bu zorluk, bazı Bayburtlu amatör balıkçılar için farklı bir fırsata dönüşüyor.

Çoruh Nehri'nin yüzeyinin kısmen buzla kaplanmasıyla birlikte, balıkçılık faaliyetleri de geleneksel yöntemlerden farklı bir şekilde gerçekleştirilmeye başlandı.

BUZDAN SAL İLE BALIK AVI

Son yıllarda artan balık avı ilgisi ve yerel ekonomiye katkı sağlayan bu uğraş, kış aylarında balıkçılıkla uğraşanların sayısını artırıyor.

Bayburt’un merkeze bağlı Bayraktar köyü sakinleri, her kış olduğu gibi bu yıl da nehir kenarına inip, kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulan buz tabakasını kazma ve baltayla kırarak "buzdan sal" yöntemiyle balık avlamak için hazırlıklara başladı.

ESKİMO USÜLÜ AV GELENEĞİNİ YAŞATIYORLAR

Eskimo usulü balık avı yaparak, nehrin derinliklerine ağlarını bırakan balıkçılar, bu geleneksel yöntemi sürdürerek, hem geçmişi yaşatıyor hem de kış şartlarının zorluklarına karşı doğayla başa çıkmanın bir yolunu buluyor.