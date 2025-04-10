Bayburt'ta fırtına: Vitrin dolabının parçası uçtu

İHA

Bayburt'ta şiddetli rüzgar, yer yer sağanak yağış etkisini sürdürürken kuvvetli rüzgar, Şingah Mahallesi sakinlerinden Mülkane Köse'nin balkonunda bulunan vitrin dolabının kontrplak kısmını çivilerinden ayırdı.

Arka kısmı kopan dolabın içine konulan malzemeler, yan tarafta bulunan evin çatısına saçıldı.

"EVİN ÇATISI UÇAR DİYE KORKMUŞTUM"

Komşusu Sultan Demir'in haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan Köse, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Evin çatısının uçmasından endişe duyduğunu söyleyen Köse, "Buna da şükür, evin çatısı uçar diye korkmuştum ama neyse ki o uçmadı, bu bir şey değil." dedi.

"HİÇBİR SES DUYMADIM"

Namaz kıldığı esnada olayın yaşandığını aktaran Köse, hiçbir ses duymadığını söyledi.

Gelen sesin rüzgar uğultusundan ibaret olduğunu dile getiren Köse, çatıya saçılan eşyaların yağmurdan ıslandığını, artık kullanılamayacağını vurgulayarak rüzgarla aşağıya düşen eşyaları daha sonra çöpe atacağını belirtti.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, CAN SAĞ OLSUN"

Dolap içerisinde ata tohumlarından kabak çekirdeği, mısır, fasulye olduğunu, onların da hep çatıya saçıldığını ifade eden Köse, "Önemli eşyam yoktu. Organik, ata tohumlarım vardı onlar çatıya saçılmış, ona biraz üzüldüm. Yapacak bir şey yok, can sağ olsun." dedi.

Köse'nin malzemelerinden geriye bir tek vitrin ve vitrinin kontrplak parçası kaldı, diğer malzemeleri ise yağmurdan ıslandı, kullanılmaz hale geldi.

"HER ŞEY ALLAH'TAN"

Komşusu Mülkane Köse'yi arayarak haber veren Sultan Demir, komşusunun ata tohumlarının çatıya savrulmasından üzüntü duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: