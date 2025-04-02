İHA

Bayburt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkınları oluştu.

Taşkınlar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım aksarken, tarım arazileri de zarar gördü

SEL SONUCU EVLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Eriyen kar suları ve şiddetli yağışların etkisiyle dere yatağı ve dağlardan gelen sel, Beşpınar köyünü vurdu.

Evleri kullanılamaz hale gelen köylüler, sel sularıyla mücadele ederken bir yandan da ahırlarında bulunan hayvanlarını kurtarmaya çalıştı.

ÇİFTÇİLER EKONOMİK ZARARA UĞRADI

Samanlıkları sular altında kalan çiftçiler, yığındaki otlarını da kaybederek ekonomik zarara uğradı.

Felaketin ardından köyde AFAD, Tarım İl Müdürlüğü ve Jandarma yetkilileri gelerek incelemelerde bulundu ve gerekli tutanakları tuttu.

METEOROLOJİ KAR ERİMELERİ KONUSUNDA UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt ve çevresinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar erimelerinin devam edebileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, vatandaşların su baskınına karşı tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilan Kılıç
Editor