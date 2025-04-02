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Bayburt’ta sel, su taşkınları yaşandı

Bayburt’ta sel, su taşkınları yaşandı Kentte etkili olan sağanak nedeniyle, kar sularının da erimesiyle birçok köyün tarım arazinde su baskınları yaşandı. Dere yatağından gelen sel, büyük zarara yol açtı.