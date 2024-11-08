Bayburt'ta umre parasını TSK'ya bağışladı

Bayburt’ta yürek ısıtan bir olay gerçekleşti.
İl merkezinde yaşayan bir kadın, yıllardır Umre için para biriktiriyordu.
Hayalini kurduğu hedef için birikim yapan yaşlı vatandaş, biriktirdiği tüm parayı TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.
TÜM PARASINI MEHMETÇİK'E BAĞIŞLADI
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, umre ziyareti için biriktirdiği parayı TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan kadını makamında ağırladı.
"PAYLAŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİ"
Vali Eldivan, vatan sevgisiyle dolu Bayburtlu teyzemizin bu anlamlı ve örnek davranışına tanık olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle dedi:
Hayalini kurduğu umre yolculuğu için biriktirdiği parayı Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak askerlerimize destek olan kıymetli teyzemiz, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Teyzemizin bu yüce gönüllülüğünü tebrik ediyor, ellerinden öpüyorum.
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