Bayburt'ta umre parasını TSK'ya bağışladı

İHA

Bayburt’ta yürek ısıtan bir olay gerçekleşti.

İl merkezinde yaşayan bir kadın, yıllardır Umre için para biriktiriyordu.

Hayalini kurduğu hedef için birikim yapan yaşlı vatandaş, biriktirdiği tüm parayı TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

TÜM PARASINI MEHMETÇİK'E BAĞIŞLADI

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, umre ziyareti için biriktirdiği parayı TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan kadını makamında ağırladı.

"PAYLAŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ SERGİLEDİ"

Vali Eldivan, vatan sevgisiyle dolu Bayburtlu teyzemizin bu anlamlı ve örnek davranışına tanık olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şöyle dedi: